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Giriş Tarihi: 20.1.2023 03:46

Biden'dan gizli belge açıklaması: "Hiçbir pişmanlığım yok"

ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi

AA
Biden’dan gizli belge açıklaması: Hiçbir pişmanlığım yok

ABD Başkanı Joe Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği California'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.

Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor." diyerek tepki gösterdi.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuştu.

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Biden'dan gizli belge açıklaması: "Hiçbir pişmanlığım yok"
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