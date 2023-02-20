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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Biden’dan Kiev’e sürpriz ziyaret

Biden’dan Kiev’e sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat'taki yıldönümünün hemen öncesinde Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelen Biden, "Bu hafta (Ukrayna hükümetine) vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca (dolar) bütçe desteği vereceğiz" dedi.

'ÇİN SİLAH VERECEK' TARTIŞMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah ve mühimmat desteği vermeyi planladığını öne sürdü. AB'den "Çin'in silah sağlaması kırmızı çizgimiz" açıklaması yapıldı. Pekin yönetimi iddiaları reddetti. Öte yandan Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Rusya'yı ziyaret ediyor.
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Biden’dan Kiev’e sürpriz ziyaret
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