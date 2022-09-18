Biden’dan Rusya’ya nükleer silah uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, CBC News'te 60 Minutes programı için verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya taktik nükleer silah kullanması durumunda "hiç olmadığı kadar parya" olacağını belirtti. Ukrayna'nın savaş alanında başarı elde etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Pelley'in, "Putin'in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?" sorusuna Biden, "Yapma, yapma, yapma. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin" cevabını verdi.