Biden’dan sonra Johnson da devreye girdi! Putin’e uyarı: Ukrayna’nın işgali stratejik bir hata olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Johnson'ın Putin'e Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda Rusya için "önemli sonuçların" olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Sözcü, "Başbakan, İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine bağlılığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanını Rusya'nın istikrar bozucu herhangi bir eyleminin önemli sonuçlara yol açacak stratejik bir hata olacağı konusunda uyardı" dedi.