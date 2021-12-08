Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden'dan Ukrayna açıklaması: Putin'in mesajı net aldığını düşünüyorum
Giriş Tarihi: 8.12.2021 21:06 Son Güncelleme: 8.12.2021 21:28

Biden'dan Ukrayna açıklaması: Putin'in mesajı net aldığını düşünüyorum

Biden’dan Ukrayna açıklaması: Putin’in mesajı net aldığını düşünüyorum

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dünya tarafından yakından takip edilirken, dün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili görüşme gerçekleştirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını aktaran Biden, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını açıkladı. Biden yaptığı açıklamada, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin ile dün bir video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'YA EK SAVUNMA YARDIMI YAPABİLECEĞİMİZİ PUTİN'E SÖYLEDİM"

Biden, Putin'in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, "NATO ülkelerindeki askeri varlığımızı artırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna'ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin'e söyledim." dedi.

ASKER GÖNDEME ŞU ANDA MASADA DEĞİL

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Biden, "Bu, şu anda masada değil." yanıtını verdi.

"NATO DESTEK VERMEMİZ GEREKTİĞİNE HÜKMEDERSE ORAYA GİRERİZ"

Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bu nedenle de 5. madde gereği saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları bulunmadığını belirten Biden, "Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman oraya gireriz ancak Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil." değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN MESAJI ALDI"

Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biden'dan Ukrayna açıklaması: Putin'in mesajı net aldığını düşünüyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA