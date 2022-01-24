Biden’dan Ukrayna planı: Binlerce asker, savaş gemisi ve uçak...

SAYILARI ARTABİLİR
New York Times (NYT) ABD Başkanı Joe Biden'ınDoğu Avrupa ve Baltık Devletlerine binlerce asker, savaş gemisi ve uçak göndermeyi planladığını iddia etti. Haberde, Biden'ın bölgeye bin ila 5 bin arasında asker göndermeyi planladığı ancak gerilimin artmasın durumunda sayının artabileceği bilgisi yer aldı.Üst düzey yetkililerin sayıları teyit etmediği ifade edilen haberde, 'planlar geliştiriyoruz ve ileriye dönük seçenekleri belirlemek için müttefiklere danışıyoruz' dedikleri yazdı.
BİRKAÇ BİN ASKER...
Fox News ise, Başkan Biden'ın son gerilimler göz önüne alındığında, Rusya ve Ukrayna sınırındaki NATO müttefiklerini destekleme amaçlı daha geniş kapsamlı NATO çabasının bir parçası olarak Doğu Avrupa ve Baltık Devletlerine birkaç bin asker göndermeyi düşündüğünü doğruladı.
Danışmanların, Pazar günü Camp David'de düzenlenen bir brifingde Biden'a Rusya'nın Doğu Avrupa'daki saldırgan tutumuna yanıt vermesi için çeşitli seçenekleri sunduğu belirtildi. Biden'ın daha geniş kapsamlı bir NATO çabasının parçası olarak Romanya'ya ve Letonya, Litvanya ve Estonya'ya 3.000-5.000 ABD askeri göndermeyi düşündüğü belirtilen haberde diğer "NATO ülkeleri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i komşu ülkelere taşınmaya çalışmaması konusunda uyarmak için birliklere katkıda bulunabilir." ifadeleri yer aldı.
BIDEN KARARINI BU HAFTA VERECEK
Sınıra 100 bine yakın asker yığdığı iddia edilen Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin an meselesi olduğu iddia edilirken Biden'ın bu hafta içinde bir karar vermesi bekleniyor.
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kiev'deki diplomatik personelin ailelerine ülkeden ayrılmaları talimatını "erken" ve "aşırı temkinli" bulduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin olası Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki diplomat ailelerinin Ukrayna'dan ayrılmasına ilişkin kararın dikkate alındığı belirtildi.
TEHDİTLER 2014'TEN BERİ DEĞİŞMEDİ
Açıklamada, "Yabancı devletlerin diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama hakkına saygı duyarak, Amerikan tarafının söz konusu adımını erken ve aşırı temkinli buluyoruz. Güvenlik durumunda son zamanlarda değişiklik yaşanmadı. Rus saldırganlığının yeni dalga tehditleri, 2014'ten beri değişmedi ve Rus birliklerinin devlet sınırında birikmesi ise geçen yıl nisanda başladı." ifadelerine yer verildi.
ABD vatandaşlarına, bu karara "sakin" yaklaşmaları çağrısının yapıldığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının kararı, Amerikan büyükelçiliğindeki tüm çalışanların Ukrayna'dan ayrılacağı anlamına gelmiyor. Büyükelçilik çalışmaya devam edecek. Diplomatik misyon temsilcileri, istediğinde ülkeden ayrılma imkanına sahip, ancak bu zorunlu değil." ifadesi kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, olası Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermişti.