Biden’dan Ukrayna planı: Binlerce asker, savaş gemisi ve uçak...

Danışmanların, Pazar günü Camp David'de düzenlenen bir brifingde Biden'a Rusya'nın Doğu Avrupa'daki saldırgan tutumuna yanıt vermesi için çeşitli seçenekleri sunduğu belirtildi. Biden'ın daha geniş kapsamlı bir NATO çabasının parçası olarak Romanya'ya ve Letonya, Litvanya ve Estonya'ya 3.000-5.000 ABD askeri göndermeyi düşündüğü belirtilen haberde diğer "NATO ülkeleri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i komşu ülkelere taşınmaya çalışmaması konusunda uyarmak için birliklere katkıda bulunabilir." ifadeleri yer aldı.