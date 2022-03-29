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Giriş Tarihi: 29.3.2022 21:49

Biden'dan Ukrayna teması: Avrupalı liderlerle telefonda görüştü

AA
Biden’dan Ukrayna teması: Avrupalı liderlerle telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna-Rusya savaşını ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji açığı için enerji piyasasını destekleme çabalarının ele alındığı görüşmede liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarından dolayı Rusya'ya bedel ödetmeye ve bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonla görüştüğünü duyurdu.

UKRAYNA'YA GÜVENLİK YARDIMI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEKLER

Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'daki acımasız saldırılarından dolayı Rusya'ya bedel ödetmeye ve bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler." ifadelerine yer verildi.

MARİUPOL'DEKİ SİVİLLERE İNSANİ AYRDIM İHTİYACININ ALTINI ÇİZDİLER

Liderlerin, hem Ukrayna içinde hem de diğer ülkelere sığınan Ukraynalı sığınmacılara insani yardım sağlama çabalarını gözden geçirdikleri belirtilen açıklamada, "Liderler, Mariupol'daki sivillere insani yardım ihtiyacının altını çizdiler. Yaptırımlar nedeniyle mevcut sıkıntılar ışığında istikrarlı enerji piyasalarını desteklemenin önemini de tartıştılar." denildi.

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Biden'dan Ukrayna teması: Avrupalı liderlerle telefonda görüştü
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