Biden’dan Ukrayna’ya destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden
, Ukrayna
Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda destek taahhüdünü yineledi. Açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Biden, Zelenskiy'e "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek" taahhüdünde bulundu. İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi.