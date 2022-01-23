Biden’dan yeni gaf! Dayanağı istihbarat servisi verisi mi?

ZELENSKİY'DEN TEPKİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı V. Zelensky, Biden'ın sözlerine "bizim için operasyonun boyutu önemli değil, hangi çapta olursa olsun bize saldırı yapılması asla kabul edilemez" şeklinde özetlenebilecek bir tepki gösterdi. ABD'nin müttefikleri de Biden'a tepki göstermekte gecikmediler. Ukrayna ve batılı destekçileri için rahatsızlık yaratan bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Putin'i memnun edecek bir gelişme olarak tarihteki yerini almış bulunuyor" diye konuştu.