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Giriş Tarihi: 23.1.2022 13:05 Son Güncelleme: 23.1.2022 13:37

Biden'dan yeni gaf! Dayanağı istihbarat servisi verisi mi?

DHA
Biden’dan yeni gaf! Dayanağı istihbarat servisi verisi mi?

ABD Başkanı Joe Biden Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı gaf ile eleştirilerin odağında... Biden, Putin'in geniş çaplı bir savaşa girişmek istemediğini ifade etmiş, Rusya'nın işgal edeceği alana bağlı olarak yaptırımların büyüklüğünün değişeceğini söylemişti. Biden'ın bı sözleri ABD işgale 'yeşil ışık mı yakıyor?' sorularını gündeme getirmişti. Biden'ın sözlerini uzman isimler değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna krizi konusunda yaptığı gaf ile ilgili eleştiriler sürerken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Armağan Gözkaman'dan da bir yorum geldi. Prof. Gözkaman, "Biden'ın tahmini neden 'küçük çaplı bir işgal' yönünde diye düşünüldüğünde, söz konusu tahminin büyük olasılıkla istihbarat servisleri tarafından kendisine ulaştırılan verilere dayandığına dair bir fikir ileri sürülebilir" dedi.

"PUTİN'İ MEMNUN EDECEK BİR GELİŞME"

ABD Başkanı Joe Biden'nın, Rusya-Ukrayna krizi konusunda yaptığı gafla ilgili Prof. Dr. Armağan Gözkaman, açıklamalarda bulundu. Prof. Gözkaman, "Biden gibi tecrübeli bir politikacının Rusya'nın -NATO üyeliği konusunda son derece istekli olan- bir Avrupa devletine yönelik olası bir askeri operasyon planlarıyla ilgili bu tür bir ifadeyi kullanmaması gerekirdi.

ZELENSKİY'DEN TEPKİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı V. Zelensky, Biden'ın sözlerine "bizim için operasyonun boyutu önemli değil, hangi çapta olursa olsun bize saldırı yapılması asla kabul edilemez" şeklinde özetlenebilecek bir tepki gösterdi. ABD'nin müttefikleri de Biden'a tepki göstermekte gecikmediler. Ukrayna ve batılı destekçileri için rahatsızlık yaratan bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Putin'i memnun edecek bir gelişme olarak tarihteki yerini almış bulunuyor" diye konuştu.

RİSKE DEĞER Mİ?

Rusya'nın bir askeri operasyon gerçekleştirmeme olasılığının da ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Gözkaman, "NATO Genel Sekreteri -ve NATO üyeleri- gelecekte hangi devletlerin ittifaka dahil olacağı konusunda Rusya'nın onayı gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ısrarla vurguladılar. Ancak, Ukrayna'nın üyeliğinin uzun bir süre boyunca NATO gündeminde yer almayacağı kesin. Ayrıca, şu sorulara olumlu yanıt vermek son derece zor: Ukrayna'nın batılı müttefikleri, Kırım'da tekrar Ukrayna egemenliğinin tesisi için Rusya'ya baskı uygulamaya hazırlar mı? Rusya'nın bir askeri operasyon sonrasında maruz kalacağı yaptırımlar, operasyonun -ve sonrasında kontrol altına alacağı bölgenin yönetiminin- oluşturacağı maliyet, bu tür bir risk almaya değer mi?" dedi.

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Biden'dan yeni gaf! Dayanağı istihbarat servisi verisi mi?
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