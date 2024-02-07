Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden’dan yine Beyaz Saray'da yine gaf!: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi
Giriş Tarihi: 7.2.2024 14:16

Biden’dan yine Beyaz Saray'da yine gaf!: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da açıklama yaptığı sırada gelen esir anlaşmasına ilişkin soru üzerine, “Bazı adımlar var ama muhalefetten bir tepki geldi” dedi. Etrafındakilerin “Muhalefet” kelimesini “Hamas” olarak düzeltmesiyle Biden, “Pardon, Hamas’tan bir tepki geldi” ifadelerini kullandı.

İHA
Biden’dan yine Beyaz Saray’da yine gaf!: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi
ABD Başkanı Joe Biden, reformlar içeren Ulusal Güvenlik Anlaşması'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Açıklaması sırasında Gazze Şeridi'ndeki esir anlaşmasının nasıl sonuçlanacağı yönündeki bir soruya cevap veren Biden, konuşmakta zorluk yaşayınca, "İzin verin kelimelerimi seçeyim" dedi.

Bazı adımların olduğunu vurgulayan Biden, "Muhalefetten bir tepki geldi" deyince etrafındakiler, "Hamas" diyerek Biden'ı düzeltti. Biden ise, "Pardon evet. Hamas'tan bir tepki geldi. Ama biraz abartılı görünüyor. Şu anda devam eden müzakereler var" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Biden’dan yine Beyaz Saray'da yine gaf!: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA