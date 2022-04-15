Biden’ın açıklamalarının ardından Rusya’dan jet hamle! ABD’ye nota: Sonuçları olur

Rusya'nın protestolarına rağmen ABD'nin, Ukrayna'ya askeri desteğini yavaşlatma durumunun söz konusu olmadığı savunuluyor. Pentagon, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyacağı sistem ve silah türlerinin üretimini nasıl artıracağını görüşmek üzere bu hafta savunma şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelmişti.