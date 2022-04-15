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Giriş Tarihi: 15.4.2022 21:33 Son Güncelleme: 15.4.2022 22:14

Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'dan jet hamle! ABD'ye nota: Sonuçları olur

AA
Biden’ın açıklamalarının ardından Rusya’dan jet hamle! ABD’ye nota: Sonuçları olur

Rusya Ukrayna savaşı sürerken ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık silah ve savunma desteği vereceklerini açıklamıştı. Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'dan ABD'ye Ukrayna'ya desteğin sonuçları olacağı uyarısı geldi.

Rusya'nın, Ukrayna ordusuna verdiği silahlardan dolayı ABD'ye nota verdiği bildirildi. Amerikan CNN televizyonunun iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, bu hafta içinde ABD'nin Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatını resmen protesto ettiği ve Dışişleri Bakanlığına bu desteğin devam etmesi halinde "öngörülemeyen sonuçlar" konusunda uyarıda bulunduğu bir diplomatik nota gönderdiği iddia edildi.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN GELDİ

"Demarş" olarak nitelendirilen notanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ordusuna içinde helikopter, radar sistemleri, top ve insansız hava araçlarının olduğu 800 milyon dolarlık yardım paketini açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

BEKLENİYORDU

Moskova'nın sevkiyatları protesto etmesinin beklendiği iddia edilirken, bunun Rusya'nın davranışını herhangi bir şekilde değiştireceği anlamına gelip gelmediğinin henüz belli olmadığı belirtiliyor.

Rusya'nın protestolarına rağmen ABD'nin, Ukrayna'ya askeri desteğini yavaşlatma durumunun söz konusu olmadığı savunuluyor. Pentagon, Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyacağı sistem ve silah türlerinin üretimini nasıl artıracağını görüşmek üzere bu hafta savunma şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelmişti.

ABD BASININDAN FLAŞ İDDİA!

Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiğini yazdı.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.

Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.

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Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'dan jet hamle! ABD'ye nota: Sonuçları olur
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