Biden’ın ofisinde çıkmıştı! Gizli belgelerin içeriği hakkında yeni iddia

CNN'in "konuya yakın bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden çıkan gizli belgeler arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Belgelerin, gizlilik statüsü kaldırılmış dokümanların da yer aldığı 4 kadar kutunun içinde bulunduğu belirtilen haberde, söz konusu belgelerin 2013-2016 yıllarını kapsadığı kaydedildi.

Haberde, Biden'ın kişisel avukatının, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki işinin bir parçası olarak kullandığı ofisini kapatırken üzerinde "şahsi" yazan bir dosya gördüğü, bunu açınca da "gizli belgelerle" karşılaştığı ifade edildi.

Kaynağa göre, Biden'ın ekibi derhal Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ni (NARA) arayarak ilgili belgeleri, bu kuruma "dikkatlice" teslim etti.