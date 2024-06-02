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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Biden’ın önerisi İsrail’in başarısızlığını gösteriyor

Biden’ın önerisi İsrail’in başarısızlığını gösteriyor
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin İsrail'in başarısızlığının kabulü olduğunu belirtti. Bergusi, "İsrail-ABD önerisi, İsrail saldırganlığının etnik temizlik, direnişin kökünü kazıma, Gazze'de kontrol kurma ve rehineleri kurtarma hedeflerinin başarısızlığının kabulünü temsil ediyor" dedi. Bu arada Hamas, Biden'ın kalıcı ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerilerine olumlu baktığını açıkladı.

HAMAS: OLUMLU BAKIYORUZ
Daha önce Gazze Şeridi'ne ilişkin ateşkes anlaşmalarına olumlu yaklaşan Hamas, önceki gün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı kalıcı ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerilerine olumlu baktığını bildirdi.
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Biden’ın önerisi İsrail’in başarısızlığını gösteriyor
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