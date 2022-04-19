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Giriş Tarihi: 19.4.2022 11:25 Son Güncelleme: 19.4.2022 11:44

Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat

Biden’ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat

ABD Başkanı Biden ile'Paskalya tavşanı' arasında ilginç anlar yaşandı. Afganistan'daki durumu değerlendiren Biden'ın karşısına bir anda bir Paskalya tavşanı çıktı ve konuşması yarıda kesildi. Şaşkın ifadesi kameraya yansıyan Biden, el hareketiyle tavşanı uzaklaştırmaya çalıştı. Biden-Paskalya tavşanı videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün öğleden sonra bir muhabirin Afganistan ve Pakistan hakkındaki sorunlarını yanıtlarken ilginç bir olay yaşandı. Biden'ın yanına gelen Paskalya tavşanının Joe Biden'ın ifadelerini yalaladığı iddia edildi.

TWITTER'DA YAYINLANDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski siyasi danışmanı Thomas C. Dillon, görüntüleri sosyal medya platformu Twitter'da yayımlandı.

"AH, PASKALYA TAVŞANI!"

Görüntülerde Biden'ın Paskalya taşvanı yaklaşmadan önce "Pakistan olmamalı, Afganistan olmalı..." derken, bir kameramanın "Ah, Paskalya tavşanı" dediği duyuluyor.

RAHATSIZ OLDU

Taşvanı görünce gözle görülür bir biçimde rahatsız olan Biden duruma karşı hazırlıksız yakalandı ve tavşanı uzaklaştırmak için ona el salladı. Biden'ın suratındaki şaşkınlık ise kameralara yansıdı.

KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Pek çok kişi yaşananları ti'ye alırken, tavşanın kimliği de merak konusu oldu.

Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat | Video

Senatör Josh Howley, duruma tepki göstererek, "Paskalya tavşanı niçin ABD'ne Başkanı'na yön gösteriyor?" dedi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise durumun 'büyük biy saygısızlık' olduğunu söyledi.

Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat | Video

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Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat
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