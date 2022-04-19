ABD Başkanı Joe Biden, dün öğleden sonra bir muhabirin Afganistan ve Pakistan hakkındaki sorunlarını yanıtlarken ilginç bir olay yaşandı. Biden'ın yanına gelen Paskalya tavşanının Joe Biden'ın ifadelerini yalaladığı iddia edildi.
TWITTER'DA YAYINLANDI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski siyasi danışmanı Thomas C. Dillon, görüntüleri sosyal medya platformu Twitter'da yayımlandı.
RAHATSIZ OLDU
Taşvanı görünce gözle görülür bir biçimde rahatsız olan Biden duruma karşı hazırlıksız yakalandı ve tavşanı uzaklaştırmak için ona el salladı. Biden'ın suratındaki şaşkınlık ise kameralara yansıdı.
KİMLİĞİ BİLİNMİYOR
Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Pek çok kişi yaşananları ti'ye alırken, tavşanın kimliği de merak konusu oldu.
Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat | Video
Senatör Josh Howley, duruma tepki göstererek, "Paskalya tavşanı niçin ABD'ne Başkanı'na yön gösteriyor?" dedi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise durumun 'büyük biy saygısızlık' olduğunu söyledi.
Biden'ın Paskalya tavşanı ile imtihanı! Bir anda önüne atladı, yüzündeki ifadeye dikkat | Video