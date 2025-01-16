Biden’ın tepki çeken kararına destek geldi: Rum Kesimi ilan etti!

ABD Başkanı Joe Biden, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah dahil askeri satışlara ve eğitime izin veren karara imza attı. GKRY yönetiminden Biden'ın imzasının ardından yapılan açıklamada, "Bu (karar), GKRY'nin barışa ve insani zorlukların yönetimine daha fazla katkıda bulunma potansiyeli ile Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak açık bir şekilde tanınmasıdır" denildi.

"İKİ TOPLUMLU ÇÖZÜME KATKI" İDDİASI

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın GKRY'nin savunma teçhizatı, malzeme ve hizmetleri alabilmesi için uygunluğuna ilişkin bir Başkanlık Kararı yayınladığı bildirildi. Açıklamada, "Bu programlara erişim, ABD ve GKRY arasında giderek artan ikili güvenlik iş birliğini daha da geliştirerek, bölgesel insani krizlere yanıt vermek, kötü niyetli etkilere karşı koymak ve terörizmle mücadele etmek için daha fazla birlikte çalışabilirlik sağlar" ifadeleri kullanıldı.