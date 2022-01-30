Biden’ın Ukrayna politikası vatandaşlarından destek bulamadı

ABC News/Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 38'i Ukrayna krizi için bölgeye asker gönderilmesine karşı çıkarken, sadece yüzde 29'u hükümetin Ukrayna politikasını desteklediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 32'si ise Biden'ın Ukrayna politikası konusunda yeterince bilgisi olmadığını kaydetti.

Parti kimliği temelinde ise Demokratların yüzde 41'i ABD'nin Ukrayna ile angajmanını desteklerken, yüzde 29'u karşı çıktı.

Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 28'i Ukrayna politikası konusunda hükümeti desteklerken, yüzde 46'sı onaylamadığını bildirdi.

YÜKSEK MAHKEME ADAYI TARTIŞMASI

Ankette katılımcılara, geçen hafta Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen G. Breyer'in emekli olacağını duyurmasıyla ülke gündemine giren bu makama "Nasıl birinin aday gösterilmesi" yönündeki tartışma da soruldu.

Katılımcıların yüzde 76'sı, Biden'ın adaylık için "her kesimden bütün muhtemel adayları değerlendirmesi" gerektiği görüşünü savunurken, sadece yüzde 23'ü Biden'ın seçim kampanyası sırasında dile getirdiği "siyahi kadın aday" sözüne destek verdi.

Aynı şekilde Biden'ın kendi partisinden Demokratlardan yüzde 54'ünün "bütün muhtemel adayların dikkate alınmasını" istediği, sadece yüzde 46'sının "başkanın seçim vaadini tutması gerektiğine" inandığı kaydedildi.

Biden, 27 Ocak'ta konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Breyer'ın yerine atayacağı isme henüz karar vermediğini belirterek "Breyer'ın yerine aday göstereceğim kişi ABD tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak. Adaylık kampanyamda bunun sözünü vermiştim ve dediklerimi harfiyen yerine getireceğim." demişti.

28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen ankete, ülke genelinden rastgele seçilen yaklaşık 510 yetişkin katıldı.