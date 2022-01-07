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Giriş Tarihi: 7.1.2022 08:39

Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı!

AA
Biden’ın yeni CENTCOM Komutanı adayı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM), Korgeneral Erik Kurilla'yı aday gösterdiği bildirildi.

Amerikan basınının üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Biden, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin yerine geçecek ismi belirledi.

CENTCOM KOMUTANLIĞINA ADAY GÖSTERDİ

Biden, halen Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde 18. Hava İndirme Birliklerinin başında bulunan Korgeneral Kurilla'yı CENTCOM Komutanlığına aday gösterdi.

Senato tarafından adaylığının onaylanması durumunda Kurilla, ABD'nin özellikle Orta Doğu'daki operasyonlarını yönetecek.

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Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı!
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