Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Bu hastalığı geçirmek Kovid-19’dan koruyabilir

Ayrıca araştırmacılar, çalışmalarının küçük olması ve katılımcıların yüzde 88'inin beyaz Avrupalı etnik kökene sahip olması nedeniyle, demografik faktörleri modellemelerinin mümkün olmadığı da dahil olmak üzere, çalışmalarında bazı sınırlamalara dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tip 229E, NL63, OC43 ve HKU1 dahil olmak üzere yaygın insan koronavirüsleri, genellikle soğuk algınlığı gibi hafif ila orta derecede üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Çoğu insan hayatlarının bir noktasında bu virüslerden bir veya daha fazlası ile enfekte olur. Bu bilgiler yaygın insan koronavirüsleri için geçerlidir ve Covid-19 ile karıştırılmamalıdır.