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Giriş Tarihi: 17.10.2021 21:42

Bill Clinton taburcu oldu

AA
Bill Clinton taburcu oldu

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kanında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle yatırıldığı hastanedeki tetkik ve tedaviden sonra taburcu edildi

Kan dolaşımına yayılan idrar yolu enfeksiyonu sonucu salı günü California Üniversitesi Irvine Tıp Merkezindeki yoğun bakım ünitesine yatırılan Clinton, ateşi düşürüldükten sonra eşi Hillary Clinton ile bugün hastaneden ayrıldı.

Irvine Sağlık Tıp Departmanı Direktörü Dr. Alpesh N. Amin, basına yaptığı açıklamada, "Başkan Clinton bugün taburcu edildi. Ateşi ve beyaz kan hücresi sayısı normale döndü." ifadesini kullanarak antibiyotik tedavisine New York'ta devam edileceğini belirtti.

ABD'nin 42. Başkanı olan 75 yaşındaki Clinton, 2004'te dörtlü baypas ameliyatı ve 2010'da atardamarının açılması operasyon geçirmişti.

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Bill Clinton taburcu oldu
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