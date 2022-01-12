Bill Gates’ten ’aşıyla çip’ iddialarına yanıt

Koronavirüs söylemleriyle tüm dünyada oldukça ses getiren Bill Gates, kendisi hakkında dönen 'çip' teorilerine yanıt verdi.

"NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPAYIM?"

Bu komplo teorileri karşısında oldukça şaşkın olduğunu söyleyen Gates, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda "Kola çip takmak hiç mantıklı gelmiyor. Neden böyle bir şey yapmak isteyeyim ki?" dedi.

"PANDEMİ BİZİ OLDUKÇA ŞAŞIRTTI"

Gates ayrıca Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyantın gelip gelmeyeceği konusunda da, "Pek mümkün değil, ancak bu pandemi bizi oldukça şaşırttı" dedi.

İDDİALAR BİZİ ÇOK ŞAŞIRTIYOR

Koronavirüs pandemisi başladığından beri özellikle aşı karşıtları ve salgına inanmayanlar arasında aşıyla birlikte Gates'in insanlara çip takacağı iddiaları gündemi oldukça meşgul ediyordu.