Binler meydanlara döküldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
'nin dünyaya Rusya'yı protesto etme çağrısı sonrası binlerce kişi sokaklara döküldü. İngiltere
'den Ekvador
'a çok sayıda kişi Rusya'nın işgalini protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra
'da düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı. Trafalgar Meydanı'ndaki gösteride protestocular Ukrayna bayrakları taşıdı. Bulgaristan
'daki protestolarda ise Ukrayna bayrakları ve 'Savaşa Hayır' pankartları taşıyan yüzlerce kişi dayanışma mesajı verdi. Litvanya
'daki protestoda ise binlerce kişi Parlamento Sarayı'ndaki Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. Ekvador'da Rus Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, Ukrayna bayrakları taşıyıp slogan attı. İspanya, İtalya ve Meksika'da da Rus saldırıları protesto edildi.