Binlerce Filistinli yok olan Gazze’de gidecek yer arıyor

ON aydır Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail ordusu, çocuk kadın demeden katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdi ve 55 Filistinlili daha öldürdü. İşgal ordusu, geçtiğimiz günlerde boşaltın emri verdiği ve dakikalar sonra bomba yağdırdığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 121 kişinin öldüğü saldırılarını sürdürürken binlerce kişi ise bombalardan kaçıyor. 400 bin kişinin etkilendiği bölgeden 24 saatte 150 bin kişi kaçarken, insanlar gidecek güvenli bir yer bulamıyor. Çünkü Gazze'de gidecek güvenli bir yer yok. İsrail ordusu, son 10 günde 561 Filistinliyi katlederken 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 145'e yükseldi.