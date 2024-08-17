Bir aileyi daha yok ettiler

Katil İsrail ordusu, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve "iyi geçtiği" açıklanan müzakerelerin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve El-Acle ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Cenazelerden 9'u çocuk 5'i kadın olmak üzere 15'inin El-Acle ailesine ait olduğu kaydedildi. Uyurken İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve düzenlediği saldırıda da 2'si çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 7 Ekim'den bu yana en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.Katar'ın başkenti Doha'di yapılan Gazze için ateşkes müzakereleri somut bir sonuç alınamadan sona erdi. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes görüşmelerinde "kayda değer ilerleme sağlandığını" vurgulayarak, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli" ifadesiyle tüm paydaşlara mesaj verdi. Mısır ise ateşkesin, bölgede gerilimin durması için temel unsur olduğunu söyledi.Trabzon'da 10 yaşındaki Meryem Altay biriktirdiği harçlıklarını Filistin'e gönderdi. İlkokul öğrencisi Meryem Gazze'de yaşanan insanlık dramına ailesiyle tahta parçalarından yaptığı ev şeklindeki kumbarada topladığı parayla katkıda bulundu. Biriktirdiği 1400 lirayı İHH aracılığıyla Filistin'e gönderdiklerini dile getiren Altay, "Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak isterdim. Duygulanıyorum, oradakiler çok kötü bir durumdalar, o yüzden kendi halimize şükretmeliyiz" dedi. Anne Hatice Altay ise yıllardır İsrail menşeli ürünleri almamaya dikkat ettiklerini vurguladı.