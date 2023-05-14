Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonu sonucu Muhammed Garayev isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi. Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor. 10 Mayıs'ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.