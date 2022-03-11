Bir bölgede daha tansiyon yükseliyor! Rusya’dan flaş hamle: Dikkat çeken zamanlama...

Rusya Ukrayna savaşı 16. gününde sürerken Rusya'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Rusya, Kuril Adaları bölgesini vergiden muaf bölge oluşturacak kanunu onaylamasının ardından bu kez de bölgede hava savunma tatbikatı düzenledi. Rusya'nın bu hamlesinin zamanlaması ise dikkat çekti.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada tatbikat kapsamında S-300 hava savunma sisteminin test edildiği ve havadaki tüm hedeflerin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tatbikatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara yanıt olarak aralarında Japonya, ABD, Güney Kore ve Tayvan'ın da bulunduğu ülkeleri "dost olmayan ülke" listesine eklemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
DİPLOMATİK KRİZ KONUSU
Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ilhak ettiği Kuril Adaları'nın parçası olan Habomai, Shikotan, Kunashiri ve Etorofu adaları, Japonya tarafından 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırılıyor. Adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, dört adanın kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.