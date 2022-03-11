Bir bölgede daha tansiyon yükseliyor! Rusya’dan flaş hamle: Dikkat çeken zamanlama...

DİPLOMATİK KRİZ KONUSU

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ilhak ettiği Kuril Adaları'nın parçası olan Habomai, Shikotan, Kunashiri ve Etorofu adaları, Japonya tarafından 'Kuzey Toprakları' olarak adlandırılıyor. Adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, dört adanın kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.



