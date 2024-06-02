Bir çocuk daha açlıktan öldü

Katil İsrail ordusunun 8 aydır katliam yaptığı, sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler bir yandan saldırılarla mücadele ederken öte yandan da açlık savaşı veriyor. Siyonist İsrail'in zulmü nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA), Gazze Şeridi'nin "enkaz haline geldiğini ve Filistinli ailelerin, yiyecek, su ve malzeme kıtlığıyla insanlık dışı şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını" duyurdu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 gün süren saldırılar sonrası çekilmesinin ardından sivil savunma ekipleri 20'si çocuk, 70 kişinin cansız bedenine ulaştı.