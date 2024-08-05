Bir damla su için kilometrelerce yürüyüp saatlerce sıra bekliyorlar

Gazze'de11 aydır devam eden soykırım mağduru masum siviller bir şişe su için kilometrelerce yol yürüyüp sonra güneş altında saatlerce sıra bekliyor. Savaştan ötürü evini kaybeden Um Yehia Şahin adlı bir kadın, "Hayat zor. Hiçbir şey yok. Aşevine geliyoruz ve biraz yemek ve su için her gün kilometrelerce yürüyüp güneşin altında dört-beş saat sıra bekliyoruz" diyor. İsrail hava saldırılarında tahrip edilen su kuyularından ötürü insanlar temiz suya ulaşabilmek için günlerini harcıyor. Filistinliler, su varillerinden şişelerine ya da bidonlarına su doldurabilmek için güneşin altında saatlerce kuyrukta bekliyor.