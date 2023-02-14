Bir dezenformasyon daha çürütüldü

Kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye gelen Tayvanlı ekibin sorun yaşadığı ve ülkeyi terk ettiği iddiaları yalanlandı. Tayvan Kültür Misyonu haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında Tayvanlı ekip hakkında dezenformasyon yayılmıştı.Türkiye'de bazı kesimlerin ortaya attığı iftiralara karşılık yabancı ekipler gördükleri dayanışmayı övdü.Güney Kore itfaiye ekibi şefi Cho In-jae "Türkiye, Kore Savaşı'nda bize yardım etti. O hatırayla geldim" dedi.ABD'li John Morrison "Türkiye inanılmaz derecede güçlü bir ülke" dedi.1999'daki Marmara depremlerinde arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü katılan Fransız ekipten Thierry Velu "Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz" dedi.Türkiye'ye gelen Fransız politikacı Abisror De Lieme "Muhteşem bir yardımlaşma zincirine şahit oldum" dedi.ISAR Almanya sözcüsü ve sağlık görevlisi Paul-Philipp Braun "Bunca şey kaybedilmiş olmasına rağmen orada aynı zamanda çok fazla umut ve güven de görebiliyorsunuz. Olaydan hemen sonra uçtuk, bir haftalık zamanı çok iyi kullandık ve değerlendirdik" dedi.ISAR kurtarma ekibinin lideri Steven Bayer "Yaklaşık bir hafta Türkiye'deki deprem bölgesinde çok başarılı şekilde görev yaptık" dedi.