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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Bir masal âlemi

Bir masal âlemi
Rusya'nın güneyinde bir vadide, gövdesi suda olan servi korusu olağanüstü güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Sukko Vadisi'nde yüz yıl önce insan eliyle meydana getirilen koru bugün fotoğrafçıların gözde mekânlarından biri haline gelmiş durumda. Kırmızı rengiyle dikkat çeken ağacın bilimsel adı Taxodium distichum ya da daha bilinen adıyla Amerikan bataklık servisi. Servilerin, 1930'lu yıllarda Kuzey Amerika'dan Sovyetler Birliği'ne getirilerek bir deney kapsamında Anapa yakınlarındaki vadiye dikildiği belirtildi. Gölün yükselmesi sonrasında dikilen ağaçlardan 32'sinin sular altında kaldığı ifade edildi. Türkrus.com
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Bir masal âlemi
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