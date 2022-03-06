Bir saniye sonrası felaket! İnsan koridoruna yapılan roket saldırısı kamerada

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BELİRSİZ

İnsanların sokaktayken gerçekleştiği saldırıda, bir roketin caddeye fırlatılması nedeniyle birçok kişi ağır yaralandı. Çevredekiler yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir sokak köpeğinin de yaralandığı ve bağırmaya başladığı görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Rus askerlerinin kentteki saldırıları ise devam ediyor.