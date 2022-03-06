Bir saniye sonrası felaket! İnsan koridoruna yapılan roket saldırısı kamerada

Rusya Ukrayna savaşı 11. günündeyken, Ukrayna'dan çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor. Alınan son dakika bilgilerine göre ise Ukrayna lideri Zelenski, Vinnytsia bölgesindeki havalanının Rus birlikleri tarafından ortadan kaldırıldığını söyledi.
BOMBALAR KULLANILIYOR
Öte yandan Kiev saldırılarının 11. gününde bazı kentlerde çatışmalar artarken Kiev'e yakın noktadaki Irpin kentinde Rus askerleri tarafından roket ve bombalar kullanıldı.
CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BELİRSİZ
İnsanların sokaktayken gerçekleştiği saldırıda, bir roketin caddeye fırlatılması nedeniyle birçok kişi ağır yaralandı. Çevredekiler yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir sokak köpeğinin de yaralandığı ve bağırmaya başladığı görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Rus askerlerinin kentteki saldırıları ise devam ediyor.
OLAY ANI KAMERADA
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sivillerin Kiev yakınlarındaki Irpin şehrinden tahliye etmek için kullandıkları bir koridorun Rus güçlerinin saldırısına uğradığını gösterdi.
SON DAKİKA! Rusya'dan Ukrayna'da Irpin ve Kiev arasındaki insani koridora saldırı! Dehşet anları kamerada | Video