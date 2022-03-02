Bir şehir düşün yer altında yer üstünden daha çok umut var...

Rus Ordusu
'nun kuşattığı Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'in derinliği ile ünlü tarihi metro istasyonları hava bombardımanı endişesi yaşayan siviller için sığınak oldu. Çocukları, evcil hayvanlarıyla metroya sığınan Kievliler, "Umutluyuz, ordumuza güveniyoruz. Bu karanlık günler bitecek" diye konuştu. Evlerinden aldıkları bir iki parça eşya ve battaniyeleriyle metroya sığınan siviller gelecek güzel günleri bekliyor. Kucağında Yoda
isimli köpeği ve Garfield
isimli kedisi ile Kiev'deki bir metro istasyonunda bekleyen Yuliya Gerasumenko, "İki kızım var.
Çocuklarım burada bir kampta olduğumuzu düşünüyor. Onlara savaş yüzünden burada saklandığımızı söylemedim. Elimizde kalan tek şey umudumuz. Ordumuza güveniyoruz. İnsanlarımız bizi burada yalnız bırakmıyor. Metrodan zaferle çıkacağız" dedi. Dün gece gerçekleşen saldırılara dışarıda yakalanan Tanya Boyko
da metroya sığınmış. Boyko, "Köpeğimi gezdirirken televizyon kulesi vuruldu. Hemen ailemle metroya sığındım. Korkunç bir gürültü oldu. Dün geceden beri buradayım. Saldırılar bitince buradan çıkacağım" dedi.
YARALI OYUNCAK AYISIYLA GELDİ
3 çocuğu ve Ukraynalı eşiyle birlikte kilometrelerce yürüyerek savaştan kaçan Amerikalı Charles Donald Hofferber
ve ailesi dün Edirne Kapıkule Sınır Kapısı
'na ulaştı. Kaçış sürecini adım adım anlatan ailenin küçük kız çocuğu Anna'nın oyuncak ayısını hiç bırakmayışı görenleri hüzne boğdu. Baba Hofferber "Anna oyuncağını asla bırakmıyor. Çünkü düşen her bombada ona sarıldı. Şimdi de yanından ayırmak istemiyor" dedi.
İŞGALİN KARANLIĞI IŞIK BEBEKLE AYDINLANACAK
Kiev'deki Materniti Doğum Hastanesi
savaşın acı yüzüne tanıklık ediyor. Hastanedeki tüm hastalar sığınaklara indirilmiş durumda. Yeni doğum yapan anneler, bebekler, doğum bekleyen kadınlar karanlık sığınaklarda bekliyor. Bebekler dünyaya gözlerini sığınaklarda açıyor. 38 haftalık hamile Alesya Antonova
'nın doğumuna sadece birkaç gün ya da saatler var.
Bebeğinin adını Vuka koyacak. Vuka, Ukrayna dilinde "ışık" anlamına geliyor. 3 gündür sığınakta beklediğini söyleyen Antonova, "Burada sığınaktayım ama moralim yüksek. Bu karanlık yerde bebeğimin adını Vuka koyacağım. Enerjim çok yüksek. Buradan sağlıkla çıkacağım. Rusya çok büyük bir ülke ama biz de çok güçlüyüz ve birbirimize bağlıyız. Bu savaştan zaferle çıkacağız" dedi.