Bir soykırım davası da Biden’a

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e karşı soykırım davasının sonuçları tüm dünyada yankılanırken ABD'den de Başkan Joe Biden'a karşı soykırım davası haberi geldi. ABD merkezli Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Gazze'deki soykırımın önlenememesi nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine karşı bir dava açmıştı. Al Jazeera'da yer alan habere göre dava, Kaliforniya'daki bir federal mahkemede görülmeye başlandı. Davacılar, Gazze'deki soykırımın devam etmesini, davalılar Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e verdiği koşulsuz destekle mümkün olduğunu iddia ediyor. Davacılar, federal mahkemenin ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığına son vermesi için nüfuzunu kullanmaya çağırmasını talep ediyor. Dava, geçen yılın Kasım ayında CCR tarafından ilk kez sunulmuştu.Beyaz Saray, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerinde soykırım belirtisi görmediğini, ancak Filistinli nüfus arasındaki kayıpların sayısını aşırı bulduğunu söyledi. İngiltere ise UAD'nin hükmünün, İngiltere'nin talep ettiği sürdürülebilir ateşkese yardım etmeyeceğini savundu.