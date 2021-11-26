Birleşik Krallık için Arwen Kasırgası uyarısı yapıldı

Birleşik Krallık fırtına tehlikesiyle karşı karşıya. Arwen Kasırgası'nın yaklaştığını söyleyen yetkililer halka yiyecek stoklamasını ve içeride kalmasını tembihledi.

TÜM ÜLKEYİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Arwen Kasırgası'nın ülkenin 4 bir yanında potansiyel bir tehlikeye neden olabileceği ifade edildi. Toplu taşımada aksama, devrilmiş hasar, binalarda hasar, yüksek dalgalar ve elektik kesintilerinin de yaşanmasının muhtemel olacağı söylendi.