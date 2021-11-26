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Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:58 Son Güncelleme: 26.11.2021 15:04

Birleşik Krallık için Arwen Kasırgası uyarısı yapıldı

Birleşik Krallık için Arwen Kasırgası uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Birleşik Krallık için kasırga uyarısı yaptı. Arwen Kasırgası'nın hafta sonu ülkenin tamamında etkili olması beklenirken, insanlara yiyecek stoklayıp içeride kalmaları söylendi.

Birleşik Krallık fırtına tehlikesiyle karşı karşıya. Arwen Kasırgası'nın yaklaştığını söyleyen yetkililer halka yiyecek stoklamasını ve içeride kalmasını tembihledi.

TÜM ÜLKEYİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Arwen Kasırgası'nın ülkenin 4 bir yanında potansiyel bir tehlikeye neden olabileceği ifade edildi. Toplu taşımada aksama, devrilmiş hasar, binalarda hasar, yüksek dalgalar ve elektik kesintilerinin de yaşanmasının muhtemel olacağı söylendi.

PAZAR GÜNÜ ÜLKEYİ TERK EDECEK

Kasırganın giderek ağırlaşması bekleniyor. İskoçya'da ise cuma ve cumartesi günleri arası sarı kar yağışı bekleniyor. Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren kasırganın etkilerinin azalacak. Meteoroloji Baş Danışanı Dan Suri, "Arwen Kasırgası özellikle cuma gününden itibaren Birleşik Krallığı felç edecek" sözlerine yer verdi.

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Birleşik Krallık için Arwen Kasırgası uyarısı yapıldı
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