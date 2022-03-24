Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı
Giriş Tarihi: 24.3.2022 20:02

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

AA
Birleşmiş Milletler Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadı. BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini görüşmek üzere 25 Mart'ta toplanacak.

Guterres, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin 24 Mart tarihli kıtalararası balistik füze denemesinin BM Güvenlik kararlarını alenen ihlal ettiğini bildirdi.

Uzun menzilli füze denemesinin bölgede gerilimi ciddi bir şekilde artırma riski taşıdığı uyarısı yapan Guterres, Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde kınadı ve Pyongyang'a gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Norveç'in talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi , Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini görüşmek üzere 25 Mart'ta toplanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA