Birleşmiş Milletler Rusya’nın eylemlerine yönelik kınama yayınladı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına yönelik artan yasaklayıcı tedbirlerini kınadı.

BM insan hakları uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, son 10 yılda Rusya'da sivil topluma yönelik ağır ve sistematik kısıtlama yapıldığı belirtilerek, "Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının yabancı ajan olarak yaftalanması, hedef alınması ve hapse atılması, ülkede halihazırda daralan sivil alanın daha kısıtlanmasına sebep olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana sivil topluma yönelik baskıların şiddetinin arttığı kaydedilerek, "Şimdiye kadar savaşa karşı yapılan barışçıl gösterilere katıldığı için 16 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin hukuki destek alabilmeleri için avukatlarına erişimine izin verilmedi." değerlendirmesi yer aldı.