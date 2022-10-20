Birleşmiş Milletler’den tahıl koridoru açıklaması

UNCTAD'ın yayımladığı raporda, bu anlaşmanın uzatılmasının, küresel gıda fiyatlarının düşmesi ve gıda güvenliğin sağlanması açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Anlaşma sayesinde Ukrayna limanlarındaki faaliyetlerin normale döndüğü, 19 Ekim itibarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarının 8 milyon tona ulaştığı aktarıldı.

Rapora, "Sevkiyatların savaş öncesine kıyasla yüzde 40 ve 50 oranında azalmasına rağmen bu girişim sayesinde gıda fiyatları sabitlenmiş ve düşüş eğilimine geçmiştir." ifadesi yer aldı.

Temmuzda küresel gıda ürünleri sevkiyatı yüzde 8,6, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,1 azaldığı bilgisi paylaşılarak, "Bu anlaşma gelecek için umut vadediyor ve kriz zamanında ticaretin gücünü gösteriyor." açıklaması yapıldı.