Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular

"DİPLOMATİK ANGAJMANLARI YOĞUNLAŞTIRMA" ÇAĞRISI

Blinken'ın Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimin tırmandığına ilişkin haberlere dikkat çektiğini aktaran Price, "Bakan, taraflara tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu. Azerbaycan'da insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının önemini vurguladı." ifadesini kullandı.