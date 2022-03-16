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Giriş Tarihi: 16.3.2022 01:10 Son Güncelleme: 16.3.2022 01:12

Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular

Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aliyev'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, Bakan Blinken'ın, ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının önemini ve ABD'nin Güney Kafkasya bölgesi için "barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünü" vurguladığını kaydetti.

"DİPLOMATİK ANGAJMANLARI YOĞUNLAŞTIRMA" ÇAĞRISI

Blinken'ın Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimin tırmandığına ilişkin haberlere dikkat çektiğini aktaran Price, "Bakan, taraflara tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu. Azerbaycan'da insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının önemini vurguladı." ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Price, Rusya-Ukrayna savaşının da görüşmede ele alındığını ve ABD'nin, Rus ile Belarus yönetimleri ile onların destekçilerinden hesap sormaya devam edeceğini söylediğini belirtti.

Blinken, önceki gün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.

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Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular
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