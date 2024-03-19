Blinken'a Filipinler'de şok protesto! "Savaş suçlusu.."

Blinken, "Çatışma sona erdiğinde Gazze için bir plan yapılması zorunluluğunu İsrail'e de aşıladığımızı söyleyebilirim. Bunun mümkün olan en kısa sürede İsrail'in kendini savunma ihtiyaçlarıyla tutarlı olmasını ve 7 Ekim'in bir daha asla yaşanmamasını sağlamasını umuyoruz. Biz bu ilkelerin arkasında duruyoruz. Bu ziyaretin odak noktası bu olacak." şeklinde konuştu.

"GAZZE'DEKİ NÜFUS, AKUT GIDA GÜVENSİZLİĞİ YAŞIYOR"

Gazze'deki halkın durumuna değinen Blinken, "Gazze'de çocuklar, kadınlar ve erkekler açısından korkunç bir insani durumla karşı karşıyayız. İlk günden beri söylediğimiz gibi İsrail'in kesinlikle sivilleri korumayı öncelik haline getirmek ve çaresizce insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım sağlamak gibi görevleri vardır. Bu, o günden bu yana neredeyse her gün üzerinde çalıştığımız bir şey" dedi.