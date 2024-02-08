Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ve Filistin'de gerçekleştirdiği siyasi temasların ardından Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi. Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği rehinelerin serbest bırakılması ve insani aranın uzatılmasına ilişkin teklifi İsrailli yetkililerle görüştüğünü söyleyen Blinken, "Hamas'ın yanıtında başarı şansı bulunmayan bazı talepler olsa da, İsrail'le anlaşmaya varılması için bir alan açtığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına yönelik adımları da ele aldıklarını kaydeden Blinken, "Yaklaşık 2 milyon kişi evlerinden oldu. Yüz binlerce kişi şiddetli açlık yaşıyor. Çoğu insan sevdiklerini kaybetti ve her geçen gün daha fazla insan öldürülüyor" şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin bölgedeki sivillerin durumunu ve evlerine dönebilmeleri için yapılması gerekenleri değerlendirmek üzere Gazze'nin kuzeyinde göreve başladığını hatırlatan Blinken, "Ancak bugün Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere de söylediğim gibi, askeri operasyonların masum siviller üzerinde yarattığı tahribat tartışmalarımızda önemli bir unsur olmayı sürdürüyor" dedi.