Blinken’dan Suudi Arabistan açıklaması: Gittikleri yönün yanlış olduğunu bildirdik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD-Meksika Yüksek Düzeyli Güvenlik Diyalog Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenledi.

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına ilişkin bir soruya Blinken, "Suudiler, Rusya'nın gelirlerini artırmaya, yaptırımların etkisini azaltmaya neden olacağını bile bile hem açık hem de özelden petrol üretimini azaltma niyetini bize iletti. Onlara gittikleri yönün yanlış olduğunu bildirdik." yanıtını verdi.

ABD'li Bakan, özellikle de Kovid-19 sürecinden sonra dünyanın ekonomik bir iyileşmeye doğru gittiğini ancak başta salgının etkisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ötürü bu iyileşmenin oldukça kırılgan olduğunu belirterek, enerji üretimini kısmanın zamanı olmadığını vurguladı.

Hedeflerinin dünya piyasasındaki talebi karşılamaya yetecek kadar petrol arzı yapmak olduğuna işaret eden Blinken, özellikle de kışa girerken dünyanın birçok bölgesinde arzı artırmanın önemli olduğuna dikkati çekti. Blinken, OPEC+ kararına da bu zaviyeden baktıklarını dile getirdi.