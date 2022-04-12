Blinken’den S-400 açıklaması: Yaptırım konusunda nihai kararı vermedik

HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELER

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise görüşmelerde Hint-Pasifik bölgesinin nasıl serbest ve açık bir rejimle sürdürüleceği, Afganistan'daki gelişmeler ve bunların bölgesel yansımaları ve Ukrayna savaşının küresel ölçekteki yansımalarını karşılıklı iyi niyet içerisinde kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Hint Bakan Ukrayna'daki savaşın sona ermesi yönündeki çağrı ve girişimlerine devam edeceklerini dile getirerek, bir an önce ateşkes yapılması gerektiğini ifade etti.

Jaishankar, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasında kurulan QUAD topluluğunun önemine de işaret ederek, Hint-Pasifik bölgesinde bu yapının bölgesel denklemleri sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Hint Bakan ayrıca Rusya'dan aldıkları petrol ve doğal gazın Avrupa ile kıyaslandığında çok düşük miktarlarda kaldığını, dolayısıyla bu konuda ülkesinin eleştirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Bakanların açıklamalarında Pakistan'daki hükümet değişimi konusunun gündeme gelmemesi ise dikkati çekti.