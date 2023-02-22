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Giriş Tarihi: 22.2.2023 01:04

Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Yunanistan ziyareti başkent Atina’da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çoğunluğu sol görüşlü ve savaş karşıtı olan göstericiler, sık sık NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı

İHA
Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi

Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaretinin ardından Yunanistan'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Atina'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çoğunluğu sol görüşlü ve savaş karşıtı olan göstericiler, sık sık NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Yunanistan'ın NATO planlarına dahil olmasına ve silahlanma programlarının artmasının karşı çıkan göstericiler, "Savaşlar onların, ölüler bizim" sloganı attı.

Göstericiler, hükümetin sağlık ve eğitime daha fazla kaynak ayırmasını talep ederek, Yunanistan'ın NATO nedeniyle gelecekte bir hedef haline gelebileceğine dikkat çektiler.

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Blinken’ın ziyareti Yunanistan’da protesto edildi
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