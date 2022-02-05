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Giriş Tarihi: 5.2.2022 11:48 Son Güncelleme: 5.2.2022 12:04

Bloomberg’den Rusya skandalı! İşgal haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Bloomberg’den Rusya skandalı! İşgal haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

ABD’li Bloomberg haber sitesi, dünyanın gözünü diktiği Rusya-Ukrayna krizinde skandal bir başlığa imza attı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bir işgal hamlesi gerçekleştirmesine an meselesi gözüyle bakılırken Bloomberg dün gece saatlerinde işgalin başladığını duyurdu. Yanlış haber dakikalarca ana sayfada kalırken Bloomberg’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ihtimali her geçen gün güçleniyor. Ukrayna sınırına haftalardır askeri birlik yığan Rusya'nın ülkeyi işgal edeceği iddia edilirken ABD basınında konuyla ilgili bir skandal yaşandı.

ABD'li Bloomberg haber sitesi, ana sayfasında bulunan canlı yayın sekmesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğine ilişkin bir başlık yayınladı.

SÖZDE İŞGAL HABERİ OLAY YARATTI

Gelişmelerin canlı aktarıldığı söylenen haber, yarım saat boyunca yayında kaldı.

Canlı hesaptan paylaşılan işgal haberine tıklayan kullanıcılar, yarım saatin ardından linke tıkladıklarında hata sayfasına yönlendirildi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından alınan ekran görüntülerinin paylaşılmasının ardından tepkiler büyürken Bloomberg, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Haber ajansı, Rusya-Ukrayna krizinde birçok senaryo için manşet hazırladıklarını söyleyerek "Rusya Ukrayna'yı İşgal Ediyor" başlığını yanlışlıkla yayınladıklarını söyledi.

Hata yaptıklarını kabul eden ve okuyucularından özür dileyen Bloomberg, düzeltme metninde "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bloomberg’den Rusya skandalı! İşgal haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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