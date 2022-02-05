Bloomberg’den Rusya skandalı! İşgal haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ihtimali her geçen gün güçleniyor. Ukrayna sınırına haftalardır askeri birlik yığan Rusya'nın ülkeyi işgal edeceği iddia edilirken ABD basınında konuyla ilgili bir skandal yaşandı.

ABD'li Bloomberg haber sitesi, ana sayfasında bulunan canlı yayın sekmesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğine ilişkin bir başlık yayınladı.

SÖZDE İŞGAL HABERİ OLAY YARATTI

Gelişmelerin canlı aktarıldığı söylenen haber, yarım saat boyunca yayında kaldı.

Canlı hesaptan paylaşılan işgal haberine tıklayan kullanıcılar, yarım saatin ardından linke tıkladıklarında hata sayfasına yönlendirildi.