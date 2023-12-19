BM Filistin Raportöründen AB Komisyonu Başkanına Gazze çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ruanda'da 1994'te Tutsilere karşı yapılan soykırımın kurbanlarını anarak, "Her ne kadar geçmiş asla unutulmamalıysa da Ruanda'nın modern ve birleşik bir ülke olarak parlak bir gelecek inşa etmeye hazır olduğunu" belirtti.

Von der Leyen'in mesajına X hesabından cevap veren BM Filistin Özel Raportörü Albanese ise "Geçmişteki soykırımın kurbanlarını anmanın en iyi yolunun Gazze'de yapılmakta olan gibi başka bir soykırımı önlemek için tüm yetkilerini kullanmaktan geçtiğini" vurguladı.

Albanese, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "Aksi halde bugünkü önemli anma açıklamanız samimiyetsiz gözükebilir." uyarısında bulundu.