BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye’ye minnettarım

Son dakika haberler: Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bugün Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiği bildirildi. Geminin hareketiyle birlikte Türkiye'nin liderlik ettiği bu süreçle ilgili teşekkür, tebrik ve açıklamalar da peş peşe geliyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve bugün ilk meyvesi alınan anlaşmayla ilgili ilk günkü gibi tebrik ve teşekkürler de gelmeye devam ediyor. Bilindiği Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik ve teşekkür mesajı gelmeye başlamıştı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM

BM Genel Sekreteri Guterres "Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana konusundaki çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

POLONYA: TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUZ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile telefon görüşmesi yaptı. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.

UKRAYNA: TÜRKİYE BÖLGEDE BİR GÜÇ

Ukrayna'dan yapılan açıklamada da "Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor" denildi.

ALMANYA, ODESSA LİMANI'NDAN TAHIL YÜKLÜ İLK GEMİNİN AYRILMASINDAN MEMNUN

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Burger, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını değerlendirdi.

İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemini vurgulayan Burger, "İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır." dedi.

Burger, ilk gemiyi diğer gemilerin de takip etmesinin önemli olduğunu belirterek, "Aynı zamanda alternatif güzergahlar konusunda yoğun olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

POLONYA TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI İÇİN TÜRKİYE'Yİ TEBRİK ETTİ

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Rau, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.

AB, ODESSA LİMANI'NDAN TAHIL YÜKLÜ İLK GEMİNİN AYRILMASINDAN MEMNUN

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında sefere çıkan ilk ticari gemiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna limanlarının Rusya tarafından aylarca bloke edildiğini anımsatan Stano, "AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Stano, sevkiyatın artan küresel gıda krizini hafifletmeye yönelik ilk adım olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını vurguladı.

RUSYA, ODESSA LİMANI'NDAN TAHIL YÜKLÜ İLK GEMİNİN AYRILMASININ "OLUMLU" OLDUĞUNU AÇIKLAD

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının "olumlu" olduğunu belirterek, "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." dedi.