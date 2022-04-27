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Giriş Tarihi: 27.4.2022 08:56

BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek

AA
BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev’de Zelenskiy ile görüşecek

Savaş 63. günde devam ederken, BM Genel Sekreteri Gutteres'in yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenskiy ile görüşeceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı ele aldıktan sonra Kiev'i ziyaret edecek.

Polonya üzerinden Kiev'e geçecek olan Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek. BM ayrıca Guterres'in Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Mariupol bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

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BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek
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