BM Genel Sekreteri Guterres: Küresel gıda kıtlığına dönüşecek

ABD'nin New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yerel saatle 09.00'da (TSİ 16.00) başladı. Dünya liderleri, BM zirvesinde "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası" teması altında Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş şekilde dünya düzenini kutuplaştıran Ukrayna savaşı, artan gıda fiyatlarının dünyanın dört bir yanındaki insanlar üzerindeki etkisi, küresel ekonomiyi sarsan enerji krizi ve Pakistan'daki sel felaketi gibi iklim değişikliğine ilişkin endişeler dahil küresel zorluklara çözümleri ele alacak.

BM Genel Sekreteri Guterres Genel Kurul'un açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

GUTERRES: DÜNYA BÜYÜK TEHLİKEDE

BM Genel Sekreteri Guterres, küresel bir gıda krizini tetikleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya ilişkin "Karadeniz'deki tahıl anlaşmasına Türkiye'nin yardımlarıyla ulaşıldı" dedi.

"Jeopolitik bölünmüşlükler Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası hukuku ve işbirliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz" diyen Guterres dünyanın "büyük tehlike"de olduğunu söyledi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI HAKKINDA

Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizinde düğüm geçen Temmuz ayında İstanbul'da çözülmüştü.

Tahılın ukraynadan sevkiyatını sağlayacak anlaşma Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 22 Temmuz'da imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesindeki anlaşmayı Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres imzaladı.