BM Genel Sekreteri Guterres’ten Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyorum...

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE'DEN EN KISA SÜREDE ULUSAL İKLİM EYLEM PLANI SUNMASINI BEKLİYORUM"
"Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye'den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında, en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum."
BM, SERA GAZI EMİSYONUNUN 2050'YE KADAR SIFIRA İNMESİNİ İSTİYOR
BM, anlaşma kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.