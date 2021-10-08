BM Genel Sekreteri Guterres’ten Türkiye açıklaması: Memnuniyetle karşılıyorum...

"TÜRKİYE'DEN EN KISA SÜREDE ULUSAL İKLİM EYLEM PLANI SUNMASINI BEKLİYORUM"

"Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye'den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında, en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum."