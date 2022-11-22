BM Genel Sekreteri küresel sorunlara dikkat çekti: Sorunlar ve bölünmeler artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde kuzey ve güney ülkeleri arasındaki sorunların ve bölünmelerin arttığını söyledi. Guterres, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nun açılışında konuştu. Küresel çaptaki sorunlara dikkati çeken Guterres, "Dünyanın kuzey ve güney ülkeleri arasında jeostratejik ve ekonomik krizler de dahil olmak üzere sorunlar ve bölünmeler artıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının en kırılgan ve savunmasız olanları etkilediğini belirten Guterres, şöyle devam etti: "Dünyada güven kaybı artıyor ve bu durum insan hakları sorunlarına yol açıyor. Bu bağlamda kadınları ve savunmasız grupları hedef alan nefret söylemi ve yanlış bilgiler arttı. Bugün dünyada olup biten, akılcılığın yokluğu, nefret söyleminin, ırkçılığın ve ayrılıkçılığın hüküm sürmesidir."

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da açılış konuşmasında, "Barış için bir ittifak elde etmek amacıyla her zamankinden daha fazlasını yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Moratinos, medeniyetler arasında çatışma olmadığını, ancak bir çıkar ve bir tür hegemonya çatışması olduğunu söyledi. Medeniyetler İttifakı'nın önemine dikkati çeken Moratinos, bu ittifakın önündeki en büyük zorluk olarak nitelediği "refah ve barışın sağlanması için hazırlanılması" gerektiğini ifade etti.

Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak. Bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın dört bir yanından farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan binden fazla aktivist yer alıyor.