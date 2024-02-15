BM: Hastaneler her türlü askeri faaliyetten muaf tutulmalı

Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının halihazırda kırılgan durumda olan insani yardım sistemini de derinden etkilediğini belirten Dujarric, insani yardım ortaklarının tüm risklere rağmen görevlerini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Dujarric, Refah'ta saldırının yoğunlaşması halinde siviller için koşulların çok daha kötüleşeceği uyarısını yineledi.

"HASTANELERE YÖNELİK HER TÜRLÜ FAALİYETİ KINIYORUZ"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili Dujarric, "Hastaneler her türlü askeri faaliyetten muaf tutulmalı." diye konuştu.

Dujarric, hastanelere yönelik her türlü askeri faaliyeti kınadıklarını bildirdi.

"HAMAS BMGK'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDE YER ALMIYOR"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in Hamas'ı terör örgütü olarak değil siyasi hareket olarak tanımlamasına ilişkin sorularla ilgili Dujarric, "Tutumumuz değişmedi. BM'nin bir örgütü terör örgütü olarak tanımlaması için BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın BMGK terör örgütleri listesinde yer almadığını anımsatarak, bunun 7 Ekim'deki Hamas saldırısını daha az korkunç yapmadığını kaydetti.

İSRAİL ORDUSUNUN HEDEFİNDE NASIR HASTANESİ VAR

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun yeni hedefinde Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi var.

Daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa'nın ardından bölgenin ikinci büyük hastanesi olan Nasır Hastanesi 25 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaydı.

Çevresine tank ve keskin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'ni giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Hastaneden çıkmaya çalışan çok sayıda Filistinli, İsrailli keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Bu sabah erken saatlerde hastaneye baskın düzenleyen İsrail güçleri, yerleşkeden ayrılmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'ni zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'ne baskın düzenleyerek burayı "kışlaya çevirmeye" başladığını belirtmişti.